video suggerito

Ascensore Ventaglieri bloccato senza avviso, l’ira degli abitanti: “Lasciati a piedi anziani e disabili” Disagi per il funzionamento a singhiozzo dell’ascensore Ventaglieri. I consiglieri Alessandra Clemente, Giuseppe e Luigi Aiello: “Va ripristinato” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

"L'Ascensore Ventaglieri bloccato più volte a settembre senza preavviso. Lasciati a piedi anziani e portatori di disabilità". E scoppia la rabbia dei cittadini che chiedono al Comune di Napoli di intervenire per ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto elevatore che collega la zona di Montesanto al Corso Vittorio Emanuele. A segnalare l'accaduto sono la consigliera comunale Alessandra Clemente e i consiglieri delle Municipalità II e III Luigi e Giuseppe Aiello.

"Ascensore Ventaglieri, disagi da tre mesi"

I consiglieri hanno inviato una nota indirizzata al Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e all'assessore ai Trasporti e alle infrastrutture, Edoardo Cosenza, sul "blocco del funzionamento dell'ascensore del Parco Ventaglieri", segnalando "i gravi disservizi alla cittadinanza a causa del mancato funzionamento dell'ascensore Ventaglieri, spesso non segnalato sul sito istituzionale di ANM. Sono centinaia le persone anziane, disabili, residenti e i turisti giungono all’ascensore trovandolo non funzionante, senza alcuna comunicazione né da parte dei dipendenti addetti al corretto utilizzo né tramite cartello o avviso sito dell’azienda".

"Va rimesso in funzione"

Da qui, la richiesta "di verificare il corretto utilizzo dell'ascensore nei limiti di peso indicati e di intervenire al fine di ripristinare il suo funzionamento. L'impianto è stato completamente interdetto per quasi tutto il mese di agosto, mentre sta funzionando a singhiozzi dal mese di settembre. Il prossimo lunedì 7 ottobre si terrà una assemblea aperta di quartiere presso il parco dei Ventaglieri al fine di denunciare questo forte disagio per la cittadinanza. Auspichiamo per quella data di avere notizie certe circa la situazione e di poter constatare la ripresa del servizio. Si chiede, in conclusione, il massimo impegno dell’amministrazione affinché l'impegno di spesa messo a bilancio per la funzionalità del servizio di mobilità verticale sia costantemente controllato per l'erogazione dello stesso servizio".