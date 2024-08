video suggerito

Ascensore Ventaglieri chiuso da un mese, la rabbia dei cittadini: “Neanche un cartello” Aiello: “Mancata una adeguata comunicazione da Anm. Lasciati a piedi anziani e disabili in piena estate, con pochi mezzi pubblici” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

“L'ascensore Ventaglieri è chiuso da un mese. Nemmeno un cartello per indicarne la mancata attività ai cittadini ed ai turisti”. Scoppia la protesta degli abitanti della II Municipalità che utilizzano quotidianamente l'ascensore, situato nei quartieri Montecalvario-Avvocata, che collega la zona del mercato della Pignasecca alla parte alta di via Salvator Rosa e di Corso Vittorio Emanuele. L'Anm, che gestisce l'impianto elevatore, ne ha comunicato “la chiusura temporanea” con un post sulla sua pagina Facebook il 25 luglio scorso.

Ascensore Ventaglieri chiuso da un mese

Da allora, però, l'ascensore non ha mai riaperto i battenti, lasciando i cittadini a piedi. A denunciare l'accaduto è il consigliere della III Municipalità Peppe Aiello: “L'ascensore è stato fermato senza alcuna spiegazione – afferma Aiello – I cittadini l'hanno scoperto per caso. Nessun cartello esterno ne indica la chiusura. Peraltro, molti abitanti della zona sono anziani e non usano i social”.

All'ascensore sono associate anche delle scale mobili, “purtroppo – aggiunge Aiello – non funzionanti da diversi anni, in attesa di restyling e dell'adeguamento normativo. Queste ultime dovrebbero collegare il parco dei Ventaglieri nella zona della Pignasecca, a Montecalvario, a via Avellino a Tarsia, nel quartiere Avvocata, nelle adiacenze di via Salvator Rosa e la parte più alta del corso Vittorio Emanuele”.

Aiello: "Lasciati a piedi anziani e disabili"

La chiusura dell'ascensore è venuta a coincidere anche con l'orario estivo dei mezzi pubblici, con la riduzione di molte corse dei bus, in particolare la domenica, l'accorpamento delle tratte e la revoca dei prolungamenti serali della metro Linea 1. “La chiusura dell'ascensore sta creando seri problemi alla cittadinanza dei due quartieri. Disagi che colpiscono soprattutto i più anziani e i cittadini diversamente abili. I cittadini di Montecalvario e Avvocata hanno saputo del problema solo a giochi fatti, in piena estate, senza una adeguata comunicazione da parte di Anm alla cittadinanza. Dopo un mese e varie telefonate, abbiamo appreso che l'ascensore potrebbe essere chiuso per motivi di carenza di personale. Chiediamo l'immediata riapertura dell'ascensore, considerato che il servizio dovrebbe essere coperto all'interno del bilancio 2024-26”.