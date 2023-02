Anziana picchiata per prenderle la borsa a Pianura, fermata rapinatrice Una donna è stata fermata per rapina nel Rione Traiano, a Napoli: avrebbe picchiato una donna nella vicina Pianura per strapparle la borsa.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Avrebbe picchiato una donna anziana tra le strade di Pianura, l'avrebbe fatta cadere rovinosamente a terra e le avrebbe strappato la borsa per poi scappare a piedi; i poliziotti l'hanno intercettata poco dopo, nel vicino Rione Traiano: sottoposta a fermo, con l'accusa di rapina aggravata e lesioni personali, una 46enne napoletana senza fissa dimora.

L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio di ieri, 26 febbraio, nel quartiere della periferia ovest di Napoli. La vittima, una donna di 71 anni del posto, stava passeggiando lungo via Comunale Napoli quando è stata improvvisamente colpita e strattonata. Una tempesta di calci e pugni che le ha fatto perdere l'equilibrio. Il tutto è durato una manciata di secondi, dopo aver afferrato la borsa la rapinatrice si è rapidamente allontanata a piedi, riuscendo a far perdere le sue tracce. Poco dopo, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti i poliziotti del commissariato Pianura, che hanno raggiunto la 71enne per raccogliere la sua testimonianza.

Gli agenti hanno quindi diramato la nota radio e avviato i pattugliamenti alla ricerca della responsabile nel quartiere e nelle aree vicine; poco dopo, lungo il viale Traiano, hanno notato una donna che corrispondeva alle descrizioni e che, nel vederli arrivare, ha tentato di scappare. É stata raggiunta, riconosciuta e sottoposta a fermo per rapina; nel corso dell'identificazione è emerso che la 46enne era già destinataria di un divieto di ritorno nel comune di Napoli, motivo per cui è stata anche denunciata. La 71enne è stata medicata dopo l'aggressione, le sue condizioni di salute non sono gravi.