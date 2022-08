Anziana muore sola in casa a San Nicola Manfredi: la trovano dopo due mesi Dramma della solitudine nel Beneventano, dove una donna di 87 anni è morta sola in casa ed è stata trovata dopo due settimane.

È morta sola in casa e l'hanno trovata dopo due mesi. Dramma della solitudine a San Nicola Manfredi, un centro di poche migliaia di abitanti in provincia di Benevento. Si tratta di una donna di ottantasette anni, della quale non è stata diffusa l'identità, che è scomparsa in silenzio all'interno della sua abitazione, una delle tante morti di anziani che si congedano dal mondo senza nessuno accanto tra le mura domestiche. A fare il drammatico rinvenimento sono stati vigili del fuoco e carabinieri, che hanno raggiunto l'abitazione, una casa isolata all'ingresso del paese. La donna infatti, nonostante fosse estate e il tempo bello per uscire e fare passeggiate, incontrare i coetanei magari nelle ore più fresche, non si vedeva in giro da un po' e i cittadini si sono preoccupati che le fosse accaduto qualcosa. Purtroppo i loro sospetti si sono rivelati fondati e la vicenda ha avuto il più tragico degli esiti. L'accaduto ha scosso la piccola comunità nella quale si conoscono tutti.

Il cadavere della donna era in avanzato stato di decomposizione

I pompieri, ricevuta la segnalazione, hanno raggiunto l'indirizzo, sono entrati all'interno della casa e hanno trovato il cadavere della donna in avanzato stato di decomposizione, complice il caldo intenso. Dato lo stato della salma, l'ipotesi è appunto che il decesso risalga ad alcune settimane fa. Il medico legale che ha ispezionato il corpo non ha trovato segni di violenza, ha escluso dunque che la donna sia morta a causa ad esempio di una rapina in casa finita male. Ad ucciderla sarebbe stato un malore improvviso, che non le ha purtroppo dato il tempo di chiamare aiuto. Terminate le verifiche di rito, la salma è stata successivamente trasferita in obitorio e si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per eventuali ulteriori accertamenti.