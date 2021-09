Antonio Moresco apre il Festival della Letteratura Indipendente a Pomigliano d’Arco Parte oggi la prima edizione del FLIP, il Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d’Arco. Antonio Moresco è il grande nome che apre la tre giorni con la presentazione del suo “Chisciotte” (SEM). Tra gli altri eventi del giorno “I treni della felicità” con Isabella Labate, Viola Ardone e la testimonianza di uno dei bambini dei treni, Domenico Bervicato.

Antonio Moresco è il grande nome che apre la tre giorni del FLIP, la prima edizione del Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d'Arco. Lo scrittore mantovano, storico militante della sinistra extraparlamentare, presenterà il suo Chisciotte (SEM) in un incontro che prevede anche la presentazione de La memoria dell'uguale (Alessandro Polidoro Editore) di Alfredo Zucchi. Moderano l'incontro – presso lo Slargo Marco Pannella – Salvatore Toscano, Gianfranco Di Fiore e Michele Salomone.

La giornata di oggi

Il primo incontro della giornata è previsto per le ore 16 al Cortile del Palazzo del Municipio: "I treni della felicità" con Isabella Labate, Viola Ardone e la testimonianza di uno dei bambini dei treni, Domenico Bervicato. Moderano l’incontro Paolo Cesari, editore di Orecchio acerbo, e Consiglia Aquino, della libreria L’angolo delle storie. Legge Maria Carmela Polisi. Si prosegue alle 17.30 per la presentazione dei libri "Il giorno in cui diedi fuoco alla mia casa" (Pidgin) di Francesca Mattei; "La carne" (Neo) di Cristò; "Il bambino di pietra" (Cliquot) di Laudomia Bonanni. Moderano Giovanni Andrisani e Feliciano Pipola. Alle ore 19, dibattito sulla situazione della editoria indipendente italiana con Riccardo Cavallero e Teresa Martini, editori di Sem; Leonardo Luccone di Oblique Studio; Alberto Ibba, direttore commerciale di NNE; Antonio Esposito, editor di Alessandro Polidoro editore, Roberta Rega, Cliquot edizioni. Moderano l'incontro Lucio Leone e Mario Visone.

Le giornate di sabato e domenica

Tra i libri che saranno presentati nelle giornate successive. "L’anno che a Roma fu due volte Natale" (Sem) di Roberto Venturini, in dozzina Strega 2021; Teorie della comprensione profonda delle cose (Wojtek) di Alfredo Palomba e Stiamo abbastanza bene (Fandango libri) di Francesco Spiedo; Sangue di Giuda (minimum fax) di Graziano Gala e Pescirossi e Pescicani (minimum fax) di Sandro Di Domenico; Io e Bafometto (Wojtek) di Gregorio H. Meier; Storie che si biforcano (Wojtek) di Dario De Marco; Timidi messaggi per ragazze cifrate (Wojtek) di Ferruccio Mazzanti; Annette (Wojtek) di Marco Malvestio. E ancora Topografia (Rina edizioni) di Sylvie Richterova. Presenti anche le riviste online e la critica letteraria, tra cui: Verdə Rivista, Kairos, Malgrado le mosche, Balena Bianca, Grado Zero, Doppiozero, Una banda di cefali.