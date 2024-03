Antonella Di Massa morta a Ischia, l’amica di famiglia a Chi l’ha visto? “Non si è suicidata” La donna 51enne è stata ritrovata senza vita il 28 febbraio, dopo la scomparsa avvenuta il 17 febbraio. Chi l’ha visto? del 6 marzo: “Si indaga per istigazione al suicidio” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Antonietta, amica di famiglia di Antonella Di Massa, a Chi l'ha visto?

"L'unica cosa che chiediamo è di non far calare il sipario su questa storia, perché Antonella non si è suicidata. Assolutamente no. Se l'avesse voluto fare, ma non è andata via per farlo, l'avrebbe fatto nelle ore subito dopo la scomparsa, ma sicuramente non dopo 11-12 giorni. Chiedo a chiunque possa aiutare con delle testimonianze, possa dare una mano, qualsiasi cosa si possa fare per dare una spiegazione a questa storia, di intervenire". Si tratta dell'appello lanciato da Antonietta, un'amica di famiglia di Antonella Di Massa, lanciato alla trasmissione di Rai Tre "Chi l'ha visto?", nell'edizione del 6 marzo 2024.

L'amica di famiglia a Rai Tre

Antonietta è intervenuta a nome della famiglia di Antonella Di Massa, la donna di 51 anni ritrovata senza vita a Ischia il 28 febbraio scorso, dopo 11 giorni dalla scomparsa, avvenuta il 17 febbraio. Il corpo è stato ritrovato proprio da due inviati della trasmissione di Rai Tre, che oggi è tornata sul caso. Ai microfoni è intervenuta Antonietta, un'amica di famiglia, perché, come spiegato durante il programma, "la famiglia non se la sente di parlare". "Mi hanno autorizzato a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla ricerca – spiega l'amica a Rai Tre – in primis la comunità si Succhivo, tutti i volontari, conoscenti, forze ordine, Chi l'ha visto?". Aggiungendo poi di credere che Antonella sia "stata aiutata da qualcuno". E, ancora, "sicuramente non era nel posto dove è stata ritrovata morta. Probabilmente era nei paraggi. Poi forse è diventata una cosa troppo grande. Potrebbe essere anche arrivata là viva. ".

Antonella Di Massa

Chi l'ha visto?: "Si indaga per istigazione al suicidio"

Le circostanze della morte di Antonella sono ancora tutte da chiarire. Il corpo è stato ritrovato a Succhivo, con una bottiglia di antigelo in una mano e un sacco nero avvolto sopra e sotto. Sul cadavere presenti anche delle ecchimosi e sembrerebbe anche segni di un tubicino attorno al collo. Non è chiara quale possa essere stata la causa della morte, per la quale bisognerà aspettare l'esito dell'esame autoptico. Ad un primo esame medico esterno, sembrerebbe che il decesso sia avvenuto nelle 24 ore precedenti al ritrovamento. Secondo Chi l’ha visto?, l'“autopsia ipotizzerebbe una morte non attribuibile a soffocamento”. Sarebbe stato aperto un fascicolo per istigazione suicidio.