Antonella Di Massa è stata cremata. La sua morte resta un mistero Su volontà del marito, la donna scomparsa a Ischia il 17 febbraio e ritrovata morta il 28, è stata cremata. Attesa per i risultati dell'autopsia, che riveleranno le cause della morte della 51enne.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 6 marzo, il cadavere di Antonella Di Massa è stato cremato: dopo i funerali, che si sono svolti domenica 3 marzo, la Procura di Napoli ha acconsentito a procedere con la cremazione, seguendo la volontà del marito. L'ok dei magistrati partenopei è stato necessario dal momento che si indaga ancora per fare luce sulla storia di Antonella Di Massa: la donna, scomparsa da Casamicciola, sull'isola di Ischia, lo scorso 17 febbraio, è stata trovata purtroppo morta a Succhivo, proprio dove era stata avvistata l'ultima volta, 11 giorni dopo, il 28 febbraio. Fondamentali, per chiarire il mistero intorno al decesso, i risultati dell'autopsia effettuata sul cadavere, che racconteranno una volta per tutte la verità sulla morte della 51enne: Antonella Di Massa si è suicidata o è stata uccisa?

Antonella Di Massa è morta 24 ore prima del ritrovamento?

Oltre alle cause della morte, non si conosce ancora nemmeno il momento del decesso di Antonella Di Massa. I primi accertamenti effettuati sul cadavere hanno lasciato supporre agli inquirenti che la 51enne sia morta circa 24 ore prima il ritrovamento del cadavere, rinvenuto dagli inviati del programma "Chi l'ha visto?" che si trovavano sull'isola per occuparsi del caso. Il corpo, infatti, è stato rinvenuto in un terreno privato poco lontano dal luogo in cui le telecamere hanno immortalato Antonella nelle ore successive alla scomparsa, un luogo in cui forze dell'ordine e volontari, dopo quel 17 febbraio, avevano già cercato, senza trovare tracce della donna.

Se l'autopsia dovesse confermare la datazione della morte 24 ore prima del ritrovamento, dunque al 27 febbraio scorso, indipendentemente se Antonella Di Massa si sia suicidata o sia stata uccisa, bisognerebbe ricostruire gli ultimi giorni di vita della donna, dieci giorni in cui gli inquirenti dovrebbero capire cosa ha fatto la 51enne, dove è rimasta nascosta – visto che le ricerche hanno riguardato tutta l'isola di Ischia e si sono spostate anche nella vicina isola di Procida – e se si trovava in compagnia di qualcuno.