Anniversario morte di Maradona, a Napoli i tifosi del Boca cantano cori con gli ultras azzurri I tifosi del Boca Junior a Napoli cantano i cori con gli ultras del Napoli in omaggio a Maradona, morto il 25 novembre 2020.

A cura di Pierluigi Frattasi

Per l’anniversario della morte di Diego Armando Maradona anche i tifosi del Boca Junior sono arrivati a Napoli per ricordare il mitico Pibe de Oro. Ieri, i fan della squadra argentina dove giocò il grande calciatore hanno sfilato per le strade della città cantando cori e ballando in onore di Diego, scomparso purtroppo prematuramente il 25 novembre dell’anno scorso all’età di 60 anni. I tifosi del Boca poi sono arrivati presso il murale di Maradona realizzato dallo street artist Jorit, a San Giovanni a Teduccio, dove, assieme agli ultras del Napoli hanno cantato cori inneggianti al grande fantasista di Argentina e Napoli.

Oggi l'inaugurazione della statua allo Stadio

Per omaggiare la memoria del campione, oggi, alle 13,30, sarà inaugurata la statua che lo ritrae, opera dello scultore Domenico Sepe, posizionata allo Stadio Maradona di Fuorigrotta, nel piazzale antistante i varchi d'ingresso del settore Distinti, nell’area pre-filtraggio. “Un dono alla città di Napoli e al suo campione più amato”, è così che il Comune di Napoli ha voluto ricordarlo. All'evento commemorativo saranno presenti, oltre ai rappresentanti delle istituzioni cittadine, alcuni ex compagni di squadra di Maradona e Diego Armando Maradona junior.

La statua resterà visibile fino alle ore 22 dello stesso giorno, in attesa della sua definitiva collocazione che sarà effettuata nelle prossime settimane. Oltre all'inaugurazione della statua, il Comune, rappresentato dall’assessore allo sport Emanuela Ferrante, dall'assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza e dall'assessore alla Legalità Antonio De Iesu, omaggerà la memoria della leggenda azzurra con una composizione floreale raffigurante il mitico numero dieci.