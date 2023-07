Angurie e cozze senza controlli sanitari vendute in strada dagli abusivi: sequestro a Napoli Angurie, mitili e ortaggi in vendita sulle bancarelle abusive a Scampia. Merce sequestrata e distrutta dalla Polizia Locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Angurie e cozze in vendita senza autorizzazione e prive di controlli sanitari sulle bancarelle abusive a Scampia, nell'area nord di Napoli. A scoprirlo gli agenti della Polizia Locale di Napoli che ieri sera hanno effettuato controlli a tappeto in tutta la città. Durante le attività di controllo, gli uomini dei caschi bianchi hanno sanzionato diversi venditori abusivi, nello specifico, un venditore ambulante, il quale, senza alcuna autorizzazione, vendeva angurie e mitili in strada.

Frutta e mitili in vendita sulle bancarelle abusive

Gli agenti hanno provveduto in primis alla verbalizzazione ai sensi della Legge Regionale, per la mancanza di Scia Sanitaria, per assenza di tracciabilità dei prodotti, perché gli alimenti erano anche esposti agli agenti atmosferici e per l’occupazione abusiva di suolo pubblico. Le stesse sanzioni sono state applicate sempre a Scampia in prossimità del mercatino di Viale della Resistenza per altri due venditori ambulanti che vendevano frutta e verdura. La merce è stata sequestrata e distrutta grazie all’ausilio dell’ASIA.

Controlli sulla mala-movida a Vomero e Chiaia

Come in ogni fine settimana, la Polizia Locale di Napoli ha intensificato le attività di prevenzione e controllo nei luoghi della movida cittadina. In particolare, i controlli hanno interessato il centro storico, zona quartiere Avvocata, dove sono stati controllati 11 esercizi commerciali. Dai controlli sono scaturiti 6 verbali al Codice della Strada per occupazione abusiva di suolo pubblico e uno per insegna non autorizzata. Mentre più assidui controlli al Codice della Strada sono stati effettuati dagli Agenti del Vomero e di Chiaia, che in totale hanno effettuato 30 controlli ed elevato 8 verbali contestati per diverse infrazioni, inoltre nel quartiere Vomero sono state prelevate 14 autovetture per sosta irregolare.