Angela Dell’Imperio, 44 anni, trovata morta in casa nel Casertano: aveva una ferita alla testa, disposta l’autopsia

Angela Dell’Imperio

Ci sono ancora molti interrogativi intorno alla morte di Angela Dell'Imperio, una donna di 44 anni che, sabato 29 novembre, è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione a Frignano, cittadina nella provincia di Caserta. Da quanto si apprende, il cadavere della donna, che viveva da sola, sarebbe stato rinvenuto da alcuni parenti che, nella serata di sabato, sono entrati in casa: i familiari della vittima hanno allertato i soccorsi, ma purtroppo i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 44enne.

Sul corpo di Angela Dell'Imperio sarà eseguita l'autopsia

Nella casa di Angela Dell'Imperio, in via Pablo Picasso, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Frigento e quelli della compagnia di Marcianise, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per determinare le cause della morte della 44enne: stando a un primo esame del cadavere, la donna presentava una ferita alla testa.

Gli inquirenti, quindi, non escludono al momento nessuna ipotesi, anche se non ci sarebbero elementi, allo stato attuale delle indagini, che farebbero pensare a una morte violenta; la donna potrebbe essere stata vittima di una tragica fatalità. Ad ogni modo, per avere la certezza sulle cause della morte di Angela Dell'Imperio, il suo corpo è stato trasferito all'Istituto di Medicina Legale di Caserta, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia.