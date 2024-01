Ancora un’aggressione in Pronto Soccorso: picchiata una guardia giurata a Frattamaggiore Una guardia giurata aggredita nel Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio a Frattamaggiore: è la quarta aggressione tra Napoli e provincia nei primi cinque giorni del 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nuova aggressione in un pronto soccorso della provincia di Napoli: stavolta ad avere la peggio è stata una guardia giurata, costretta a farsi refertare le ferite riportate dai medici stessi. Lo denuncia l'Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate: si tratterebbe della quarta aggressione del 2024, in soli cinque giorni trascorsi, la terza nel distretto sanitario locale Napoli 2 Nord.

Tutto sarebbe accaduto all'ospedale San Giovanni di Dio, che si trova a Frattamaggiore, nell'hinterland partenopeo. Poco prima di mezzanotte, una famiglia intera, spiega un testimone all'associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate", si sarebbe scagliata prima con la porta di ingresso con grida e offese verso il personale medico sanitario all'interno, e poi avrebbe aggredito una guardia giurata che cercava di fermarli. L'episodio è avvenuto di fatto quasi in contemporanea all'aggressione di Villa dei Fiori ad Acerra, anche in questo caso raccontato dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate:

Da quanto ci viene raccontato una intera famiglia di Casalnuovo ha forzato la porta del pronto soccorso per accedere ai locali aggredendo verbalmente i sanitari e fisicamente la guardia giurata che ha avuto la peggio. Alla base di tale gesto sembrerebbe che i parenti di una paziente, giunta in ps per dolore toracico, volessero sapere a tutti i costi l’esito dell’Elettrocardiogramma. La guardia giurata si è refertata ed ha interrotto il servizio. Interviene la polizia di Acerra.