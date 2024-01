Aggressione nella clinica Villa dei Fiori di Acerra, famiglia rompe la porta e picchia la guardia giurata Un vigilante è stato aggredito nella notte nella clinica Villa dei Fiori di Acerra (Napoli); avrebbe tentato di fermare una famiglia che ha fatto irruzione nel Pronto Soccorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Avrebbero insistito per conoscere l'esito degli esami diagnostici effettuati su una paziente e, non ottenendo risposta, avrebbero forzato la porta del Pronto Soccorso e picchiato la guardia giurata che aveva cercato di fermarli. È successo nella notte nella clinica Villa dei Fiori di Acerra, a segnalare l'accaduto è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, in prima linea per denunciare le aggressioni al personale sanitario, che "contabilizza" l'episodio come il numero 2 del 2024 (il terzo contando le strutture di Asl Napoli 1 e Asl Napoli 2 dall'inizio dell'anno).

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, sono in corso indagini per l'identificazione dei responsabili. Il vigilante, che si è fatto visitare nello stesso ospedale, è stato dimesso con tre giorni di prognosi per contusioni al volto e a una mano. Scrive l'associazione, in merito all'aggressione di stanotte:

Da quanto ci viene raccontato una intera famiglia di Casalnuovo ha forzato la porta del pronto soccorso per accedere ai locali aggredendo verbalmente i sanitari e fisicamente la guardia giurata che ha avuto la peggio. Alla base di tale gesto sembrerebbe che i parenti di una paziente, giunta in ps per dolore toracico, volessero sapere a tutti i costi l’esito dell’Elettrocardiogramma. La guardia giurata si è refertata ed ha interrotto il servizio. Interviene la polizia di Acerra.

Ieri la Prefettura di Napoli ha convocato, per il 9 gennaio, la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che verterà proprio sulle aggressioni ai sanitari; oltre ai rappresentati delle forze dell'ordine saranno presenti anche quelli delle Asl, degli ospedali e del 118.