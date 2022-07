Ancora terrore a Ponticelli: bomba distrugge 4 auto a Napoli Est L’esplosione in via Virginia Woolf attorno all’una di notte. Sul posto vigili del fuoco e agenti della Polizia di Stato. Indagini in corso.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Una bomba artigianale è esplosa questa notte a Ponticelli, quartiere dell'area orientale di Napoli. L'ordigno ha completamente distrutto un'auto parcheggiata e danneggiato gravemente altre tre vetture che si trovavano a fianco, in strada. Danni anche alle vetrate del palazzo di fronte. Per fortuna non si registrano feriti. Ma il boato è stato fortissimo ed è stato avvertito anche a diversi isolati di distanza.

La bomba esplosa in via Virginia Woolf all'una di notte

L'episodio è avvenuto in via Virginia Woolf, al limite tra Ponticelli e Cercola. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme con le autobotti, e gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Ponticelli, che indaga su quanto accaduto. Ad esplodere, secondo quanto appreso da Fanpage.it da fonti qualificate, sarebbe stato un ordigno artigianale che avrebbe coinvolto una prima vettura e danneggiato altre tre auto parcheggiate e delle vetrate di uno stabile nella stessa via. Ma non ci sono feriti. L'esplosione, secondo quanto ricostruito, sarebbe avvenuta intorno all'una di stanotte.

Non è la prima volta, purtroppo, che accadono episodi del genere a Ponticelli, ormai il quartiere di Napoli Est è preda da mesi di continue esplosioni di bombe artigianali. Un fenomeno che gli investigatori legano alle guerre di camorra in atto nella zona. Solo pochi giorni fa, il 19 luglio 2022, nel quartiere c'è stato un duplice omicidio.

A perdere la vita Carlo Esposito, 29 anni, ritenuto dagli inquirenti legato al clan De Micco-De Martino, e l'operaio incensurato Antimo Imperatore, di 55 anni, che stava eseguendo dei lavori in un "basso", al momento dell'agguato. Per l'omicidio si è costituito e ha confessato Antonio Pipolo, 37 anni, anche lui, secondo gli inquirenti, legato al clan De Micco-De Martino, per il quale è stato emesso decreto di fermo.