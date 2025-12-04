Ancora maltempo a Napoli: allerta meteo per temporali in Campania venerdì 5 dicembre

Dalla mezzanotte e fino alle ore 20 di domani, venerdì 5 dicembre, è stata diramata una nuova allerta meteo gialla dalla Protezione Civile della Campania.

Non accenna a fermarsi l'ondata di maltempo che, negli ultimi giorni – salvo qualche breve tregua – ha investito Napoli e la Campania: una nuova allerta meteo gialla è stata diramata dalla Protezione Civile regionale a partire dalla mezzanotte e fino alle ore 20 di domani, venerdì 5 dicembre. Su gran parte del territorio sono previste improvvise precipitazioni, anche intense, che potranno assumere carattere di temporale; le piogge, inoltre, potrebbero essere accompagnate da grandine, fulmini e raffiche di vento. Nella fattispecie, l'allerta meteo insisterà sulle seguenti zone: 1 (Napoli, Piana Campana, Isole, Area Vesuviana); 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana del Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento).

Come conseguenza delle precipitazioni previste, potrebbero verificarsi anche i seguenti fenomeni: allagamenti, esondazioni, trasporto delle acque nelle sedi stradali, frane e caduta massi. Inoltre, a causa delle possibili raffiche di vento, si raccomanda di monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni. La Protezione Civile raccomanda, infine, di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in atto tutte le misure utili a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni meteorologici previsti.