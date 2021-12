Anche domani è allerta meteo a Napoli e in Campania fino alle ore 10 di domenica 12 dicembre pioggia e neve Protezione Civile Regione Campania: attenzione a frane, caduta massi e rischio idrogeologico. Allerta Gialla su tutta la Campania fino alle 10 di domani mattina. Neve a quote collinari.

A cura di Redazione Napoli

Anche domani è allerta meteo in Campania, ma fino alle 10 del mattino. La Protezione Civile nel suo bollettino informa che «Permane in Campania un rischio idraulico e idrogeologico di livello Giallo, anche se l'intensità dei temporali andrà via via riducendosi». Le previsioni meteo per la prossima settimana dicono infatti che il tempo cambierà e migliorerà.

La vigente allerta meteo (che scadeva alle 16 di oggi 11 dicembre) è stata infatti prorogata fino alle 10 di domani mattina, domenica 12 dicembre, soprattutto per il possibile innesco di frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni, per la saturazione dei suoli. Si abbassano ancora le temperature e si prevedono precipitazioni nevose, soprattutto nelle zone interne, già intorno ai 600 metri di altezza. Proseguiranno anche piogge, anche a carattere di rovescio.

La Protezione civile della Regione Campania ricorda che il codice colore non è associato alle precipitazioni, bensì al rischio che possano manifestarsi fenomeni di dissesto idrogeologico (oltre alle frane saranno ancora possibili allagamenti, esondazioni, dissesti).

Le raccomandazioni contenute nel bollettino sono sempre le stesse, rivolte agli enti competenti: