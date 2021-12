Dalla prossima settimana smetterà di piovere: previsioni meteo per Napoli e Campania La seconda decade di dicembre 2021 sarà caratterizzata dal tempo più sereno a meno freddo su Napoli e sulla Campania: ecco le ultime previsioni meteo.

A cura di Redazione Meteo

Napoli sembra da giorni immersa nel più bel romanzo di Nicola Pugliese, "Malacqua – Quattro giorni di pioggia nella città di Napoli in attesa che si verifichi un accadimento straordinario". Di straordinario al momento c'è solo che le numerose allerte meteo diramate dalla Protezione civile non si tramutano in giorni di scuola persi, come accadeva fino a un anno fa.

Per il resto è un film già visto: allagamenti in molte zone della città partenopea, soprattutto in provincia; problemi seri dal punto di vista idrogeologico con frane a Ischia e nella zona della Costiera Amalfitana e nell'agro nocerino sarnese.

Ma cosa dicono le previsioni del tempo per Napoli e per il resto della Campania per la seconda decade di questo dicembre 2021? Che il meteo migliorerà e che smetterà di piovere. Dice Ilmeteo.it:

Il fine settimana appena cominciato sarà caratterizzato da due elementi principali: il primo è l'azione di un ciclone che sabato causerà una severa ondata di maltempo, il secondo è l'arrivo dell'alta pressione delle Azzorre. Mattia Gussoni, meteorologo, informa che nelle prossime ore un vortice ciclonico posizionato sul Centro Italia si muoverà lentamente verso la Grecia. Sarà domenica che l'anticiclone acquisterà sempre più spazio sul nostro Paese cacciando via il vortice che provocherà le ultime precipitazioni sul medio e basso Adriatico e al Sud. Sul resto d'Italia tornerà a splendere il sole in un cielo praticamente quasi sereno. Infine, la presenza dell'alta pressione garantirà il bel tempo per tutta la prossima settimana.

L'ottimistica previsione è confermata da analoghi servizi; il bollettino meteo dell'Aeronautica Militare, 3B Meteo e altri. Il meteorologo Giulio Betti del Cnr scrive su Twitter: