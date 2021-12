Maltempo a Napoli: grandine e nevischio da Chiaia ai Camaldoli: sorpresa fra i napoletani Improvvisa pioggia di grandine e nevischio stamattina, sorpresa tra i napoletani. Bloccate dal traffico per il nubifragio via Tasso e via Falcone.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un'improvvisa pioggia di grandine e nevischio si è abbattuta stamattina su Napoli. Chicchi grandi anche 2-3 centimetri stanno cadendo in tutta la città, da Chiaia, al centro storico, alle aree collinari del Vomero e dei Camaldoli. Imbiancato il Ponte di via Cilea. Neve anche sul tetto della funicolare di Chiaia alla stazione del Parco Margherita. Mentre ia Tasso e via Aniello Falcone sono rimaste bloccate dal traffico a seguito del nubifragio delle prime ore della mattina.

Le previsioni meteorologiche prevedono un peggioramento del maltempo nei prossimi giorni. Con la neve che in Campania potrebbe presentarsi soprattutto sulle catene montuose e sugli appennini. Nel Casertano, intanto, a causa dei temporali, si sono registrati allagamenti e smottamenti. Alcune strade si sono trasformate in veri e propri fiumi, trasportando fango e rifiuti. Auto in panne e persone salvate, alberi caduti, negozi allagati e disagi senza fine. Situazione molto difficile nell'area dei comuni di Calvi Risorta, Pietramelara, dove tutte le strade d'accesso ai paesi e quelle interne sono impraticabili per l'acqua alta, e sindaci in tutta fretta stamani hanno dovuto chiudere le scuole.

Il sindaco di Calvi Risorta Giovanni Lombardi scrive su Facebook: "Il nostro territorio è stato colpito da una calamità naturale di portata epocale. Il sistema fognario di buona parte della nostra provincia è andato in tilt, molte delle nostre strade si sono allagate, diverse abitazioni ed esercizi commerciali sono state inondati da una quantità di acqua notevole. Gli enti preposti, comprese le Forze dell'Ordine, ci hanno comunicato che dinanzi ad un tale disastro non ci sono mezzi adeguati per far fronte all'emergenza e, pertanto, anche loro si sono trovati impossibilitati ad agire. Le nostre Protezioni Civili sono in attività da questa notte ma è chiaro che i mezzi a disposizione sono insufficienti e i danni sono innumerevoli. Al di là di ogni forma di polemica, invito tutti a non strumentalizzare un tale disastro e a non cercare, a tutti i costi, il colpevole: le nostre caditoie sono state (e saranno nuovamente) ripulite e, nelle scorse settimane, e' stato eseguito un primo intervento di pulizia di alcuni fossati di scolo".