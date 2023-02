Amadeus militare di leva a San Giorgio a Cremano nel 1984: le foto e i ricordi dei commilitoni Amadeus durante il Festival di Sanremo racconta i suoi trascorsi in una caserma di San Giorgio a Cremano (Napoli) per il servizio di leva negli anni Ottanta. E scatta la ‘caccia’ alla foto.

Una foto di Amadeus (cerchiato) con la divisa militare

« Ho fatto anche il militare a San Giorgio a Cremano nel 1984, l’anno che il Napoli acquistò Maradona»: durante la seconda serata del Festival di Sanremo Amadeus ricorda un particolare della sua vita che in pochi conoscono. Appena maggiorenne il giovane Amedeo Umberto Rita Sebastiani, come tanti della classe 1962 fu chiamato al servizio militare, all'epoca ancora obbligatorio. E una tappa della sua vita si svolse all'ombra del Vesuvio, nella caserma "Cavalleri" di San Giorgio a Cremano, provincia di Napoli, quadrante sud verso l'area Vesuviana.

Erano gli anni della consacrazione definitiva di Massimo Troisi, sangiorgese di nascita, che con Roberto Benigni spopolava al cinema in "Non ci resta che piangere", record d'incassi nelle sale.

Il giovane Amedeo Sebastiani, ravennate di nascita, di genitori siciliani ma vissuto a Verona, iniziava a lavorare

bar e nelle discoteche come disc jockey e ‘bazzicare' Radio Verona. Qualche anno dopo il suo talento gli diede ragione e divenne una delle voci prima e dei volti poi più apprezzati dal pubblico italiano.

Ma la sua parentesi in provincia di Napoli Amadeus l'ha sempre ricordata con affetto. E nel gruppo di ex allievi della "Scuola Specializzati Trasmissioni San Giorgio a Cremano – Caserma Cavalleri" qualcuno lo ricorda al 4° scaglione '84, marconista: «Appena arrivato mi venne detto, anche se allora era più un dj radiofonico molto meno noto di adesso» scrive un ex commilitone. «Confermo, era con me a San Giorgio, eravamo i quattro moschettieri musicali…» scrive un altro ex del gruppo. «D'altra parte chi più di lui può definirsi trasmettitore?».