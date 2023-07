Allo Zoo di Napoli nasce un giaguaro nero: si chiama Victor, come Osimhen Nasce un cucciolo di giaguaro nello zoo di Napoli: è stato chiamato Victor come Osimhen, il centravanti della squadra Azzurra campione d’Italia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Uno splendido cucciolo di giaguaro è nato nello zoo di Napoli: e il nome del felino non poteva essere che Victor, come Osimhen il capocannoniere della Serie A e fresco vincitore dello Scudetto con il Napoli. Il giaguaro è nato dall'unica coppia riproduttiva di giaguari presenti oggi in Italia: un evento, dunque, più unico che raro. Anche perché "questa specie figura come NT, che nella classificazione IUCN significa specie prossima alla minaccia, spiegano dallo zoo di Napoli, "e la sua sopravvivenza è messa a dura prova dalla frammentazione dell’habitat, per questo motivo si tratta di un evento eccezionale".

Lo zoo ha diffuso anche le prime immagini di Victor, con la madre Ananga che non lo perde di vista un attimo e che si rivela iperprotettiva nei suoi confronti, così come il padre Ares. Erano trent'anni che a Napoli non nasceva un giaguaro: Victor ha anche ereditato dalla madre il fondo del manto scuro. Il giaguaro è il più massiccio felide delle Americhe, nonché il terzo al mondo dopo tigri e leoni. Tra le sue caratteristiche c'è quella di essere un eccellente nuotatore, ma anche la velocità (può correre fino a 80 chilometri orari). Tra le sue prede abituali figurano anche tartarughe e soprattutto i caimani, dei quali è in grado di rompere la corazza grazie alle sue mascelle particolarmente possenti. "Come nel leopardo, nel giaguaro può manifestarsi la mutazione genetica nota come melanismo, dando origine alle cosiddette "pantere nere"; a differenza dei leopardi, nei giaguari il melanismo è dovuto ad un gene dominante, quindi un esemplare portatore della mutazione sarà sempre nero", spiegano dallo zoo. Per cui anche Victor "tramanderà" il suo splendido manto ai suoi discendenti.