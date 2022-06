Allerta meteo temporali a Napoli e in Campania, ma solo domani giovedì 9 giugno Protezione Civile Regione Campania: allerta meteo Gialla per la giornata di domani. Possibili temporali e grandinate.

A cura di Redazione Meteo

Giorni di caldo torrido si scontrano con le previsioni meteo delle prossime 24 ore in Campania. Oggi la Protezione Civile della Regione ha infatti emanato un avviso di allerta meteo che va in tutt'altra direzione: allerta per piogge e temporali con criticità idrogeologica di colore giallo valido su tutto il territorio regionale dalle 9 alle 21 di domani, giovedì 9 giugno.

Questo il bollettino sulle 24 ore:

Si prevedono locali rovesci e temporali, anche intensi.I temporali, infatti, saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione e potrebbero dar luogo anche a fulmini e grandine. Si prevedono inoltre raffiche di vento.Tra i possibili rischi connessi al quadro meteo previsto, si indicano fenomeni come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, possibili cadute massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio.

Come sempre in questo caso la nota della Protezione Civile della Regione Campania «raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni, in linea con i rispettivi Piani comunali. Si raccomanda altresì di prestare attenzione al verde pubblico, per la possibile caduta di rami o alberi» conclude.