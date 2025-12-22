Allerta meteo per la Vigilia di Natale a Napoli: pioggia 23 e 24 dicembre

Allerta meteo gialla in Campania: dalle 6 di domani, martedì 23 dicembre, alle 6 di dopodomani, mercoledì 24 dicembre, sono previste forti precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. La perturbazione, fa sapere la Protezione Civile della Regione Campania, "interesserà dapprima i quadranti settentrionali della regione per poi estendersi su quelli centro-meridionali. Tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi legati a condizioni di fragilità del territorio". Un'antivigilia ed una Vigilia di Natale, dunque, che si preannunciano particolarmente "bagnate".

Nei giorni scorsi aveva già "anticipato" a Fanpage.it questo brusco cambio di meteo il professor Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli e spesso ospite della nostra redazione, che aveva spiegato come tra il 22 dicembre e almeno fino al 30 "sono attese pioggia e neve sul Vesuvio e sui rilievi più alti, a causa del cosiddetto blocco a bicella". Si tratta di un fenomeno che, aveva spiegato il professor Adriano Mazzarella, "è in grado di determinare una vivace instabilità atmosferica con possibilità di nevicate sino a quote basse. Quest’anno un potente anticiclone si é posizionato sulla regione scandinava e un vortice colmo di aria fredda si é posizionato sul Mediterraneo. Tale scenario barico è in grado di raggiungere una condizione di equilibrio dinamico che può perdurare per diversi giorni e che in inverno si traduce rovesci di neve sino a quote basse".