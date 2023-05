Allerta meteo, a Napoli le scuole restano aperte domani 16 maggio Scuole aperte domani nella città di Napoli. La decisione del Comune, dopo il confronto con la task force di Protezione Civile.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scuole aperte nella città di Napoli domani, martedì 16 maggio 2023. Questa è la decisione del Comune di Napoli, come confermano a Fanpage.it fonti istituzionali di Palazzo San Giacomo, dove oggi si è riunito il Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile per le valutazioni del caso sull'allerta meteo arancione prevista dalle 21,00 di questa sera, lunedì 15 maggio, fino alle ore 21,00 di domani.

In Campania scuole chiuse in alcuni comuni, a Napoli aperte

Domani, sono previsti sulla Campania temporali, con forti raffiche di vento, mare agitato, con possibili mareggiate sulle coste. Tra le conseguenze, il possibile rischio idrogeologico, con frane e colate rapide di fango, allagamenti in strade e piazze e possibili voragini.

Alcuni Comuni della Campania hanno deciso di chiudere le scuole per la giornata di domani, per scongiurare eventuali disagi alla platea scolastica e decongestionare le strade dal traffico. Tra questi Torre del Greco, Torre Annunziata, Mugnano di Napoli, San Giorgio a Cremano, Villaricca, solo per citarne alcuni.

A Napoli si è deciso, invece, di tenerle aperte. È noto, infatti, che la politica del sindaco Gaetano Manfredi, ex rettore dell'Università Federico II ed ex ministro dell'Università, è quella di garantire prioritariamente il diritto allo studio degli studenti, limitando al minimo la perdita di giorni di lezione, ove possibile, e chiudendo gli istituti solo in casi di particolare gravità delle condizioni meteorologiche.

Le scuole a Napoli, per esempio, sono state chiuse con ordinanza a metà gennaio, a causa dell'allerta meteo che prevedeva fortissime raffiche di vento. In occasione del Giro d'Italia della scorsa settimana, invece, il Comune ha deciso di chiudere solo le scuole delle due Municipalità interessate dal passaggio della corsa rosa, la IV e la VI, lasciando aperti gli istituti nelle altre 8 Municipalità.