Allerta meteo in Campania fino a domani, pericolo frane nelle zone colpite dalla pioggia

Su gran parte della Campania è prevista un’allerta meteo per rischio idrogeologico giallo: potrebbero verificarsi frane e caduta massi nelle zone colpite dalle abbondanti piogge degli ultimi giorni.

Una nuova allerta meteo è stata emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania a partire dalle ore 14 di oggi e fino alle ore 14 di domani, domenica 8 febbraio. L'allerta meteo, di livello giallo, riguarda il rischio idrogeologico localizzato: secondo il bollettino di allerta della Protezione Civile, infatti, si potrebbero verificare frane, smottamenti o caduta massi nelle aree del territorio i cui terreno sono saturi e sono stati resi fragili dalle precipitazioni abbondanti che sono cadute negli ultimi giorni. Pertanto, l'allerta meteo riguarda, in particolare: la zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); zona 5 (Tusciano e Alto Sele); zona 6 (Piana del Sele e Alto Cilento); zona 7 (Tanagro); zona 8 (Basso Cilento).

In virtù della situazione meteorologica prevista, la Protezione Civile della Regione Campania raccomanda gli enti competenti di porre in essere tutte le misure, strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di Protezione Civile; si raccomanda, inoltre, di monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e di prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa della Protezione Civile.