Allerta meteo in Campania dalle 13 per temporali e raffiche di vento fino alle 7 di domani

Temporali e raffiche di vento dalle 13 di oggi, giovedì 23 ottobre, e fino alle 7 di domani mattina, venerdì 24 ottobre. Lo ha fatto sapere la Protezione Civile della Regione Campania, che ha emanato una allerta meteo di livello giallo su tutta la regione. I temporali saranno improvvisi e particolarmente intensi, anche se di breve durata, fa sapere in una nota, sull’intero territorio, ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Attenzione, inoltre, anche ai venti forti dal pomeriggio-sera di oggi su tutta la Campania, incluse le zone dove non sono previste criticità idrogeologiche da temporali. L'ondata di maltempo proseguirà fino alle 7 di domani mattina, anche se le precipitazioni andranno via via a scemare nel corso della nottata. Possibili anche le mareggiate lungo le coste più esposte.

"Sono previste precipitazioni intense che si manifesteranno a carattere temporalesco e potranno avere rapidità di evoluzione e particolare intensità a scala locale: saranno possibili anche grandine e fulmini", fa sapere la Protezione Civile Regionale, mentre "tra le principali conseguenze dell'impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane, anche a causa della fragilità dei terreni indeboliti dagli incendi estivi o saturi a causa delle piogge recenti. A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso".