Allerta meteo gialla per temporali in Campania dalle 13 con grandine, fulmini e vento

La Protezione Civile ha emanato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico dalle 13 alle 20 di oggi su parte della Campania.

Torna il maltempo in Campania con forti temporali, raffiche di vento e rischio grandine e fulmini su alcune zone della regione, in particolar modo meridionali. La Protezione Civile ha emanato un avviso di allerta meteo gialla, per rischio idrogeologico, a partire dalle ore 13,00 di oggi, mercoledì 24 giugno e fino alle ore 20,00, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione. Le aree interessate sono la Zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento), la Zona 7 (Tanagro) e la Zona 8 (Basso Cilento).

Si prevedono su questi settori rovesci e temporali, improvvisi e intensi. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. Il quadro meteo è interessato da rapidi cambiamenti: per questo i fenomeni temporaleschi sono caratterizzati da incertezza previsionale.

L’avviso diramato ai Comuni interessati dalla Sala Operativa Unificata (SORU) evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

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La Protezione Civile ha raccomandato alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile. In ordine alle possibili raffiche di vento e alla grandine, ha ricordato alle autorità competenti di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche.