Allerta meteo gialla in Campania, temporali previsti nella mattinata di giovedì 4 dicembre

L’avviso di criticità, emesso dalla Protezione Civile della Regione Campania, sarà valido dalla mezzanotte e fino alle ore 14 di domani, giovedì 4 dicembre.
È durata soltanto una manciata di ore, in Campania, la tregua dal maltempo, che è pronto a tornare: la Protezione Civile regionale ha infatti emanato un avviso di allerta meteo, con criticità di livello giallo, a partire dalla mezzanotte e fino alle ore 14 di domani, giovedì 4 dicembre. Sono previste precipitazioni intense, anche a carattere di temporale; le piogge, però, non riguarderanno l'intero territorio regionale, ma si concentreranno maggiormente sul versante interno della Campania. Ecco le zone interessate dall'allerta meteo: 4 (Alta Irpinia e Sannio); 5 (Tusciano e Alto Sele); 7 (Tanagro); 8 (Basso Cilento).

In virtù delle precipitazioni previste, potrebbero verificarsi fenomeni connessi al rischio idraulico e idrogeologico. Potrebbero verificarsi: allagamenti, esondazioni e/o caduta massi e frane legate alle condizioni instabili del territorio o alla fragilità dei suoli. Pertanto, la Protezione Civile della Regione Campania raccomanda i Comuni interessati dall'allerta meteo di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di predisporre tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni meteorologici attesi, nonché di prestare attenzione alla comunicazioni e agli avvisi della Sala Operativa regionale.

Previsioni meteo Napoli oggi, domani e nei weekend
