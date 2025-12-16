Allerta Meteo gialla dalle 18 di oggi 16 dicembre in Campania: temporali, grandine e fulmini

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo valido dalle 18 di oggi fino alle 12 di domani, mercoledì 17 dicembre, sulle seguenti zone: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese); 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento). Stando al bollettino, si prevedono "precipitazioni improvvise anche a carattere di temporale. Sono possibili grandine, fulmini e raffiche di vento".

"I temporali, di moderata intensità, potrebbero dar luogo a fenomeni connessi al rischio idrogeologico", spiegano ancora dalla Protezione Civile Regionale, "come allagamenti, esondazioni, trasporto delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane legate a condizioni instabili del territorio o alla fragilità dei suoli. Si raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri operativi comunali e di predisporre tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire e mitigare i fenomeni previsti". Il quadro meteorologico andrà poi migliorando nei prossimi giorni: il maltempo, improvviso, è infatti in arrivo dal nord, per poi esaurirsi nelle prossime ore e lasciare spazio al ritorno del beltempo. In vista di Natale, nelle prossime ore i quadri meteorologici permetteranno di avere una visione più chiara sul meteo che ci sarà nei giorni di festa, quando milioni di italiani si sposteranno da una parte all'altra della penisola per trascorrere le festività con amici e parenti, oppure visitando città d'arte.