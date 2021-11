Allerta meteo arancione prorogata su Napoli e Campania a domani giovedì 4 novembre La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo arancione sul territorio regionale fino alle ore 23.59 di domani, giovedì 4 novembre 2021. A Napoli e su gran parte del territorio regionale sono previsti, dunque, ancora temporali, vento forte e mare agitato, soprattutto in mattinata. Saranno ovviamente i singoli Comuni a decidere poi se emanare ordinanze di scuole chiuse per allerta meteo.

A cura di Redazione Meteo

Prorogata l'allerta meteo arancione a Napoli e in Campania fino alle ore 23.59 di domani, giovedì 4 novembre 2021: lo ha deciso la Protezione Civile regionale, che ha emanato un nuovo bollettino meteo sulle criticità previste per tutta la giornata di domani. A Napoli e su gran parte del territorio regionale sono dunque previsti ancora temporali, forte vento e mare agitato, soprattutto nella mattinata del 4 novembre: l'allerta meteo arancione, infatti, sarà in vigore fino alle ore 8 di domani, mentre per il resto della giornata l'allerta diventerà di colore giallo.

Saranno ovviamente i singoli Comuni a decidere poi se emanare ordinanze di scuole chiuse per allerta meteo, come accaduto già in queste ore. È infatti prerogativa del sindaco valutare elementi di rischio in tal senso.

La Protezione Civile della Regione Campania, in relazione ai fenomeni meteorologici previsti, raccomanda agli enti preposti di prestare attenzione, in particolare, ai seguenti fenomeni:

