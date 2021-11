A Napoli oggi è allerta meteo. Disagi e allagamenti: la situazione aggiornata Allagamenti, sprofondamenti e avvallamenti: l’allerta meteo arancione di oggi a Napoli e in provincia causa i soliti danni da maltempo che ben conosciamo, frutto di un dissesto idrogeologico storico e della scarsa manutenzione di strade e condotti fognari. Nel pomeriggio sapremo se la Protezione Civile disporrà una proroga dell’allerta meteo anche per domani 4 novembre.

Allerta meteo arancione per tutta la giornata a Napoli per pioggia forte e vento in rafforzamento; scuole aperte oggi per decisione del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ma disagi forti sul fronte degli spostamenti per l'immancabile traffico veicolare connesso a episodi di sprofondamenti e avvallamenti soprattutto nelle zone di periferia. La situazione aggiornata degli effetti del maltempo su Napoli sembra, come al solito, un bollettino di guerra.

Su via Roma verso Scampia, asse di collegamento in uscita dal quartiere Secondigliano per l'accesso al limitrofo quartiere di edilizia popolare a Nord del centro cittadino di Napoli, una spazzatrice Asia è sprofondata nell'avvallamento di una parte di carreggiata e marciapiede nel Rione Monterosa. Sprofondamenti del manto stradale sono stati segnalati in via Carlo de Marco stradina che collega zona centrale (la Veterinaria, alle spalle di via Foria) con la zona di Capodichino. In Corso Vittorio Emanuele, invece, vento e la pioggia hanno divelto le centraline dell'energia elettrica.

Sono segnalati allagamenti in zona Lago Patria a Giugliano così come in gran parte del circondario Nord del capoluogo campano: Melito, Marano, Calvizzano, Mugnano, tutti comuni dove peraltro oggi i sindaci hanno chiuso le scuole.

Le previsioni meteo per oggi segnalano sulla Campania precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità. Irregolarmente nuvoloso altrove con precipitazioni sparse al mattino, localmente a carattere di rovescio temporalesco, ma tendenza a miglioramento dal pomeriggio. Nel pomeriggio sapremo se la Protezione Civile disporrà una proroga dell'allerta meteo anche per domani 4 novembre.