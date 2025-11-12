Alle Regionali in Campania ci sono 4 impresentabili per l’Antimafia: tre nelle liste per Cirielli uno sostiene Fico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Regionali 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono quattro i candidati alle Regionali in Campania giudicati "impresentabili" dalla Commissione Antimafia, perché in violazione del codice di autoregolamentazione. Lo ha annunciato la presidente della commissione Chiara Colosimo durante la seduta odierna, rendendo noti gli esiti delle verifiche sui profili dei candidati.

I nomi segnalati sono quelli di Davide Cesarini (lista Democrazia Cristiana con Rotondi, Centro per la Libertà), Luigi Pergamo (Pensionati Consumatori , Cirielli Presidente), Maria Grazia Di Scala (Casa Riformista per la Campania) e Pierpaolo Capri (Unione di Centro). Dunque ce ne sono tre nelle liste che sostengono Edmondo Cirielli e uno in una lista che sostiene Roberto Fico.

Che significa esattamente "impresentabile"? Anzitutto non è un termine giuridico ma squisitamente politico. Scaturisce da un protocollo di autoregole che i partiti si sono dati per evitare di candidare persone con procedimenti penali gravi. In pratica la Commissione parlamentare Antimafia esamina tutti i candidati alle elezioni su segnalazione del Viminale e della magistratura.

I nomi vengono confrontati con il Codice di autoregolamentazione. Di che si tratta? È un documento approvato nel 2014 e aggiornato nel 2019, che stabilisce che non sono “presentabili” coloro che: sono condannati in via definitiva, anche per reati non legati alla mafia; sono rinviati a giudizio o indagati per reati gravi (corruzione, voto di scambio, traffico di rifiuti, associazione mafiosa, violenza sessuale, ecc.); sono sottoposti a misure cautelari o di prevenzione antimafia.

Antimafia non può escludere nessuno ma si limita a rendere pubblici i nomi dei candidati che non rispettano il codice, invitando i partiti a ritirarli o a prenderne le distanze. La decisione finale resta dunque comunque politica.