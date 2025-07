Allarme bomba vicino al Comando della Polizia Locale di Napoli. Arrivano gli artificieri.

Immagine di repertorio

Allarme bomba in via Nuova del Campo a Poggioreale questa notte vicino al Comando della Polizia Locale di Napoli di via De Giaxa. Sul posto le forze dell'ordine con gli artificieri. La segnalazione è arrivata per un pacco sospetto nei pressi di un piccolo bar che si trova nella zona, dove una volta c'era un atelier di articoli per la casa. L'allarme è scattato attorno alle ore 2,00 di oggi, mercoledì 23 luglio. La situazione è monitorata dalla sala operativa della Polizia Locale, guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito.

(in aggiornamento)