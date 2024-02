Alessio Melillo ucciso a 24 anni, trovato e fermato il fratello 19enne: ferito gravemente terzo fratello Omicidio a Gioia Sannitica, in provincia di Caserta. Fermato dai carabinieri il fratello 19enne. Il terzo fratello 22enne ferito operato a Piedimonte Matese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Rintracciato e sottoposto a fermo dai carabinieri il fratello 19enne di Alessio Melillo, il ragazzo di 24 anni ucciso a coltellate a Gioia Sannitica, in provincia di Caserta, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 febbraio 2024. L'episodio è avvenuto nella frazione di Caselli. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese e del reparto operativo di Caserta. Ancora da chiarire quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il 19enne, al culmine, probabilmente di una lite familiare, avrebbe accoltellato il fratello 24enne, Alessio, che sarebbe morto a seguito delle ferite riportate. Ferito gravemente anche un terzo fratello 22enne, trasportato urgentemente in ambulanza presso l'Ospedale di Piedimonte Matese, dove è stato operato ed è attualmente ricoverato.

Il 19enne era fuggito nelle campagne: trovato dai carabinieri

Il 19enne sarebbe poi fuggito nelle campagne dell'alto casertano. Sulle sue tracce si sono messi subito i carabinieri, che lo avrebbero ritrovato nella tarda serata di ieri nei pressi di una fontana. Il giovane è stato avvicinato e quindi sottoposto a fermo dai carabinieri che lo hanno portato in caserma per l'interrogatorio. Al momento è solo sospettato per quanto accaduto. L'omicidio sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, forse a seguito di un diverbio familiare. A chiamare i soccorsi sarebbe stato il fratello 22enne, rimasto gravemente ferito, forse sopraggiunto per sedare la lite tra gli altri due fratelli. Sul posto sono arrivati, oltre al magistrato di turno, anche gli esperti della scientifica che hanno raccolto gli elementi utili per ricostruire quanto accaduto. Solo nelle prossime ore si potranno avere maggiori elementi di chiarezza.