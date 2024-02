Uccide il fratello, poi ferisce l’altro e scappa: caccia all’uomo nel Casertano Un giovane di 19 anni avrebbe ucciso il fratello di 24 e ferito l’altro di 22 prima di scappare: caccia all’uomo a Gioia Sannitica, in provincia di Caserta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha ucciso il fratello con una coltellata, poi ha ferito l'altro prima di scappare: ora è caccia all'uomo in tutta la provincia di Caserta. La vicenda è accaduta a Gioia Sannitica, in provincia di Caserta: protagonisti della vicenda sono tre fratelli di 24, 22 e 19 anni. Forse una lite violenta alla base di tutto, ma al momento gli inquirenti non si sbilanciano.

Secondo le prime ricostruzioni, il 22enne avrebbe trovato tracce di sangue sulle scale dell'appartamento dopo essere tornato a caso. Salito, avrebbe trovato il fratello di 19 anni con in un mano un coltello e l'altro di 24 anni a terra, morto. A quel punto, il 19enne l'avrebbe accoltellato a sua volta prima di scappare, lasciandolo ferito e sanguinante per terra. Il 22enne però sarebbe riuscito a chiamare il 112: i carabinieri di Piedimonte Matese sono così giunti sul posto e stanno cercando il fratello 19enne, che si sarebbe allontanato fuggendo tra i campi. Anche i militari del Nucleo Investigativo di Caserta sul posto per i rilievi del caso.

(Articolo in aggiornamento)