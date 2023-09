Alessia Neboso morta a 21 anni dopo intervento al seno, l’Asl chiude la clinica a Napoli dove si è operata La ragazza, prossima al matrimonio, è deceduta dopo un intervento chirurgico in una clinica privata a Napoli. La Procura ha aperto un’inchiesta. Lutto a San Pietro a Patierno.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto nel quartiere di San Pietro a Patierno a Napoli per la scomparsa di Alessia Neboso, la ragazza di 21 anni morta dopo un intervento chirurgico al seno. Gli ispettori dell'Asl Napoli 1 Centro, ieri, giovedì 21 settembre, sono andati presso la clinica privata napoletana, dove è stato eseguita l'operazione, e, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, e a seguito del sopralluogo ispettivo urgente, l'attività è stata sospesa.

L'intervento chirurgico l'11 settembre

La giovane, che lavora come estetista e da poco tempo si era trasferita a Cannes, in Francia, con il fidanzato, si era sottoposta ad un intervento di mastoplastica per aumentare la taglia del seno l'11 settembre scorso presso una clinica privata a Napoli, specializzata in chirurgia plastica e medicina estetica. Era rientrata a casa la stessa sera e per alcuni giorni sembrava fosse andato tutto bene. Lunedì scorso, però, 18 settembre, la ragazza ha cominciato ad avvertire alcuni malesseri, tra i quali, febbre alta e altri disturbi. Il 20 settembre è stata trasportata in codice rosso presso il Pronto Soccorso della Clinica Villa dei Fiori di Acerra. Qui, purtroppo, nonostante il tentativo disperato dei medici di salvarle la vita, è deceduta per arresto cardiaco.

La Procura apre un'inchiesta

La famiglia, distrutta dal dolore per la terribile e prematura perdita, ha presentato denuncia e chiede di fare luce su quanto accaduto. La Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un'inchiesta sulla morte della 21enne. Indagini coordinate dal procuratore aggiunto Simona Di Monte. La cartella clinica è stata sequestrata ed è stato disposto l'esame autoptico. Bisognerà aspettare il termine delle analisi, quindi, prima che possano essere celebrati i funerali.

Lutto a San Pietro a Patierno

Alessia era prossima al matrimonio con il suo fidanzato, un sogno infranto, purtroppo, dopo la tragedia. La scomparsa prematura della ragazza ha sconvolto tutta la comunità napoletana, in particolare a San Pietro a Patierno, quartiere del quale era originaria. Tantissimi i messaggi di condoglianze e di vicinanza alla famiglia che stanno arrivando in queste ore. "La vera amicizia rende inseparabili – scrive Martina -e niente, neanche la morte, ci può separare . Mi hai insegnato tanto, mi hai fatto scoprire cos’è la vera amicizia e mi hai cambiato la vita. Oggi so che è anche grazie a te che sono diventata quella che sono. Ora che non ci sei più,t utto è diverso ma niente potrà cambiare ciò che siamo, il nostro amore l’una per l’altra resterà sempre vivo così come vivo resterà il desiderio di poterti riabbracciare ancora".

Mentre Carmen aggiunge in un altro post: "Dolce Alessia non ci posso credere un colpo al cuore piccola dolce Alessia sono incredula. Non è possibile morire così carina, educata, dolce, sensibile. Che tu possa essere felice sempre in paradiso. Sentite condoglianze". E aggiunge: "Giustizia per Alessia Neboso, non si può morire così". In un altro messaggio firmato da Anna si legge: "Sembra ieri quando mentre mi facevi le mani ne parlavamo di questo nostro sogno, e mi dicevi lo voglio fare così quando metterò l'abito da sposa sarò più bella e mi farà più figura addosso, anche se eri già così bellissima di tuo. Ti ricorderò sempre Ale per la tua bontà il tuo essere sempre disponibile tvtttbene piccre".