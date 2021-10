Alessandro operaio morto a 28anni nel giorno della promessa di matrimonio, domani i funerali Saranno celebrati domani, a Faicchio, in provincia di Benevento, i funerali di Alessandro Onofrio, l’operaio di 28 anni morto ieri, nel giorno della sua promessa di matrimonio, a seguito delle ferite riportate in un incidente sul lavoro venerdì mattina a Benevento. Un lutto atroce che ha scosso tutta la comunità di Faicchio. Cordoglio dal mondo delle istituzioni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Saranno celebrati domani, a Faicchio, in provincia di Benevento, i funerali di Alessandro Onofrio, l’operaio di 28 anni morto ieri, nel giorno della sua promessa di matrimonio, a seguito delle ferite riportate in un incidente sul lavoro venerdì mattina. Le esequie di Alessandro si terranno domani mattina, lunedì 11 ottobre 2021, alle ore 11, presso la chiesa Ave Gratia Plena di contrada Casali (Faicchio). Alessandro era impegnato in un cantiere edile per spicconare l’intonaco di un edificio condominiale in Viale Atlantici a Benevento, quando il braccio meccanico che reggeva il cestello si è spezzato. La caduta venerdì mattina da un’altezza di circa 7 metri, purtroppo, gli è stata fatale. È deceduto a seguito delle ferite riportate, dopo un giorno di ricovero presso l’Ospedale San Pio, del capoluogo sannita. Mentre si prega per l’altro operaio di 36 anni coinvolto nell’incidente, originario di San Lorenzello, ricoverato all’Ospedale Rummo.

Ieri mattina avrebbe dovuto fare la promessa di matrimonio alla sua futura moglie nel Comune di Amorosi, nella Valle Telesina e si sarebbe dovuto sposare l’8 dicembre prossimo. Ma il loro sogno si è spezzato sul nascere. Un lutto atroce che ha scosso tutta la comunità di Faicchio, dove il giovane era conosciuto e benvoluto da tutti, e del Beneventano. Tantissimi i messaggi di vicinanza alla famiglia e alla fidanzata per la terribile e prematura scomparsa. Cordoglio anche dal mondo istituzionale per l’ennesima vittima sul lavoro. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha espresso le sue condoglianze ai familiari, mentre messaggi di cordoglio sono arrivati anche dal presidente della provincia di Benevento Antonio Di Maria, e dal sindaco di Faicchio Nino Lombardi. Sulla vicenda sono in corso le indagini della Procura di Benenvento, affidate ai carabinieri del comando provinciale. Domani sarà nominato il consulente tecnico per la perizia sul cestello. Solo a febbraio 2020 un’altra morte bianca a Benevento in un cantiere ferroviario.