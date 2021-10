Operai caduti nel vuoto a Benevento, è morto Alessandro: avrebbe compiuto 28 anni tra pochi giorni Non ce l’ha fatta uno dei due operai precipitati nel vuoto a Benevento: Alessandro, che avrebbe compiuto 28 anni il prossimo lunedì, è morto in ospedale, dove era stato ricoverato subito dopo l’incidente, occorso ieri, venerdì 8 ottobre. A darne notizia è il sindaco della città. Clemente Mastella.

A cura di Valerio Papadia

La città di Benevento piange la morte di Alessandro, il più giovane dei due operai precipitati ieri, venerdì 8 ottobre, da una impalcatura nel cuore della città: il giovane, che avrebbe compiuto 28 anni il prossimo lunedì, è deceduto all'ospedale San Pio, dove era stato ricoverato in gravi condizioni subito dopo l'incidente ed era stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. A comunicare la triste notizia sui social è stato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella (che domenica 17 e lunedì 18 ottobre sarà impegnato nel ballottaggio con il candidato Luigi Diego Perifano).

"Non ce l’ha fatta Alessandro – scrive Mastella sulla sua pagina Facebook – uno dei due operai caduti ieri, mentre lavorava in un cestello sospeso in aria. Lunedì prossimo avrebbe compiuto 28 anni. Sono cristianamente vicino alla famiglia e ai suoi cari così duramente messi alla prova da questa ennesima sciagura sul lavoro".

Due operai caduti nel vuoto a Benevento

L'incidente che è costato purtroppo la vita al 28enne Alessandro si è verificato nella mattinata di ieri, venerdì 8 ottobre: la vittima e un collega erano impegnati in alcuni lavori di ristrutturazione all'esterno di un edificio; i due si trovavano su una piattaforma, impegnati al terzo piano dell'edificio, quando improvvisamente, per cause che sono ancora in corso di accertamento, sono precipitati nel vuoto. I due sono stati soccorsi tempestivamente e trasportati in codice rosso all'ospedale San Pio; le condizioni del 28enne sono parse subito molto gravi, tanto che è stato sottoposto a un intervento d'urgenza. Nelle scorse ore, poi, purtroppo è sopraggiunto il decesso.