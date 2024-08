video suggerito

Lutto a Benevento, muore a 105 anni Nicola Pocino: il ricordo del sindaco Mastella A Benevento è morto a 105 anni Nicola Pocino, storico cronometrista sannita. Mastella: “Lo ricordo con commozione e mi stringo con affetto alla sua famiglia” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nicola Pocino (a sinistra) con il sindaco di Benevento, Clemente Mastella (a destra)

È scomparso quest'oggi all'età di 105 anni il sannita Nicola Pocino, storico e pluripremiato cronometrista, molto conosciuto soprattutto tra Benevento e provincia. L'uomo, classe 1919, era tra i cittadini più anziani della Campania e di tutta Italia, ed è venuto a mancare nelle scorse ore. Ne ha dato notizia Clemente Mastella, primo cittadino di Benevento, che lo ha ricordato con una foto ed un post sui propri canali social.

Si è spento, all’età di 105 anni, il nostro concittadino, Nicola Pocino. A casa sua aveva questa foto insieme, scattata in occasione del suo centesimo compleanno. Lo ricordo con commozione e mi stringo con affetto alla sua famiglia.

Nicola Pocino (a sinistra) con il sindaco di Benevento, Clemente Mastella (a destra)

Nicola Pocino, che il 14 maggio scorso aveva compiuto la veneranda età di 105 anni, è stato uno storico cronometrista beneventano di gare sportive che gli erano valse anche importanti riconoscimenti, come la Stella di Bronzo al Merito Sportivo del CONI nel 1981 e il più recente Gladiatore Sannita nel 2013. Uno degli ultimi premi vinti era stata la Stella D’Argento al Merito Sportivo del CONI, ricevuta nel 2015. E in tanti, sui social, ne stanno ricordando aneddoti e vicende, che hanno segnato l'ultimo secolo di storia sportiva dell'antica capitale longobarda. Cinque anni fa, in occasione del suo centesimo compleanno, venne ricevuto proprio da Clemente Mastella, che ne ricordò gli oltre ottant'anni di carriera che gli erano valsi il soprannome di "il Signore del Tempo", come veniva acclamato durante le tante premiazioni del Coni e delle associazioni di riferimento nell'ultimo secolo.