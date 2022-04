Alberto Angela torna a Napoli con Ulisse su Rai Uno: tappa sul Lungomare e ai Quartieri Spagnoli Il popolare conduttore e divulgatore scientifico sarà in città il 3 maggio prossimo per nuove riprese.

Alberto Angela torna a Napoli per girare una nuova puntata di "Ulisse – Il piacere della scoperta", in onda su Rai Uno. Dopo la puntata "Stanotte a…Napoli", girata tra novembre e dicembre 2021 e andata in onda la sera di Natale, il 25 dicembre scorso, il popolare divulgatore culturale sarà di nuovo in città il 3 maggio prossimo per nuove riprese.

Tra le location scelte, questa volta, ci saranno anche il Lungomare di Napoli di via Partenope, con il panorama del Castel dell'Ovo incorniciato dal Golfo di Napoli, e i Quartieri Spagnoli, al centro storico. Due luoghi simbolo del capoluogo partenopeo e ricchi di storia. Il Lungomare di via Partenope, peraltro, potrebbe a breve cambiare volto, a seguito dei previsti lavori di rifacimento progettati dal Comune di Napoli, con l'allargamento dei marciapiedi lato hotel e ristoranti, riservando alle auto due corsie centrali.

L'amore per Napoli di Alberto Angela prosegue ormai da anni. Il conduttore tv ha regalato ai telespettatori Rai immagini inedite ed indimenticabili della città, entrando anche nei depositi del Museo Archeologico e svelandone i misteri. Oltre ad aver fatto conoscere al grande pubblico anche il fascino del Cristo velato della Cappella Sansevero. Nel 2018, Alberto Angela, per la sua attività di divulgazione scientifica, ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli. La puntata di "Stanotte a…Napoli" del 25 dicembre scorso, ha tenuto incollati davanti alla tv la notte di Natale, oltre 4 milioni di telespettatori, con uno share del 23%.

Angela era poi tornato in Campania con una puntata di "Meraviglie" dedicata a Ischia e a Procida, capitale italiana della cultura 2022, martedì 28 dicembre. E, ancora, il 18 gennaio scorso, con lo stesso programma, al Museo Nazionale di Pietrarsa.