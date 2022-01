Alberto Angela, nuova puntata a Napoli: il 18 gennaio in onda il Museo di Pietrarsa Alberto Angela in onda su Rai Uno martedì 18 gennaio con “Meraviglie – La penisola dei tesori” ancora da Napoli, presso il Museo Nazionale di Pietrarsa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Alberto Angela torna in Campania: martedì 18 gennaio, in prima serata su Rai Uno, andrà in onda una nuova puntata di "Meraviglie – La penisola dei tesori" dedicata a Napoli, con il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Lo ha anticipato la Scabec, la Società Campana Beni Culturali, sui propri canali social. E dunque, per Alberto Angela è un "ritorno" dopo le recenti puntate che hanno fatto volare gli indici di ascolto.

Nelle ultime settimane la presenza di Alberto Angela in Campania, già di per sé una costante, si è intensificata in tv. Lo scorso 28 dicembre, sempre per "Meraviglie – La penisola dei tesori", il divulgatore scientifico e figlio di Piero Angela era stato tra Ischia e Procida, in concomitanza con l'imminente anno dell'isola procidana come capitale italiana della cultura. Ma il "trionfo" televisivo era stato il 25 dicembre, il giorno di Natale: quando cioè era andato in onda un intero speciale di Alberto Angela dedicato a Napoli: "Stanotte a Napoli", un viaggio notturno tra bellezze, miti e leggende della città partenopea, che raccolse consensi unanimi in tutta Italia. E dunque ora si attende il terzo appuntamento in meno di un mese, stavolta da Pietrarsa. Così la Scabec sui propri profili social ha annunciato la puntata del prossimo 18 gennaio dalle ex officine ferroviarie che si trovano tra la periferia orientale cittadina e i comuni limitrofi di Portici e San Giorgio a Cremano: