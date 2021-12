Non solo Napoli, Alberto Angela alla scoperta di Ischia e Procida con “Meraviglie” Il divulgatore, dopo “Stanotte a Napoli”, tornerà in Campania con una puntata di “Meraviglie” dedicata a Ischia e a Procida, capitale italiana della cultura 2022.

A cura di Valerio Papadia

Alberto Angela a Ischia (foto: Rai/Barbara Ledda)

Come è ormai noto, il 25 dicembre, la sera di Natale, su Rai Uno andrà in onda "Stanotte a Napoli", programma di Alberto Angela che porterà i telespettatori in giro per il capoluogo campano, a scoprirne bellezze e segreti. Non solo Napoli, però, nel futuro televisivo di Alberto Angela: l'amatissimo divulgatore e presentatore, infatti, tornerà presto in Campania. La prima puntata del nuovo ciclo di "Meraviglie", altro programma molto apprezzato di Angela, sarà dedicata a due delle tre isole del Golfo di Napoli: Ischia e Procida, quest'ultima scelta come capitale italiana della cultura 2022.

La puntata di "Meraviglie" su Ischia e Procida il 28 dicembre

Per ammirare le bellezze di Ischia e Procida non si dovrà attendere molto: la puntata di "Meraviglie" dedicata alle due isole, infatti, andrà in onda, sempre in prima serata su Rai Uno, soltanto tre giorni dopo "Stanotte a Napoli", ovvero il prossimo 28 dicembre. Ad annunciarlo, su Facebook, è la pagina ufficiale di Procida capitale italiana della cultura 2022, che pubblica anche alcuni scatti di Alberto Angela sull'"isola di Arturo". "Non poteva che partire da Procida Capitale italiana della Cultura 2022 – si legge – il nuovo viaggio di ‘Meraviglie', il celebre programma di Alberto Angela, che racconta ‘la penisola dei tesori', tra opere, bellezze naturali e artistiche. Per noi è stato un privilegio accompagnarlo alla scoperta dell’isola. Appuntamento il 28 dicembre alle 21.20 su Rai1".

"Ischia e Procida saranno protagoniste della prima puntata di Meraviglie, il viaggio di Alberto Angela nella penisola dei tesori, tra opere, bellezze naturali e artistiche. Appuntamento il 28 dicembre alle 21.20 su RaiUno" scrive invece, sempre su Facebook, la pagina Ischia Ponte.