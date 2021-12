Stanotte a Napoli di Alberto Angela in onda a Natale: “Vedrete il calore e l’accoglienza della città” Durante le festività natalizie in corso, in prima serata su Rai Uno, andrà in onda una puntata di “Stanotte a” di Alberto Angela dedicata a Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Andrà in onda durante queste festività natalizie "Stanotte a Napoli", episodio della fortunata serie di approfondimenti di Alberto Angela che sarà dedicato, come è già capitato in passato, al capoluogo campano. Il ritorno del divulgatore più amato della televisione italiana a Napoli è previsto, come detto, per questo Natale, proprio la sera del 25 dicembre, e andrà in onda in prima serata su Rai Uno. In attesa di vedere la puntata dedicata alla città partenopea, in una lunga intervista a Repubblica, Alberto Angela ha dato qualche anticipazione, cogliendo l'occasione per fare l'ennesima dichiarazione d'amore a Napoli, di cui è cittadino onorario dall'estate del 2018. "Forse nessuno può capire Napoli meglio di un suo abitante, ma nessuno può esplorarla e finire per amarla più di un forestiero che si immerga nelle sue strade, nei suoi vicoli, nei colori dei suoi tramonti" ha detto il divulgatore.

"È quello che è accaduto a me – ha continuato Alberto Angela nel corso dell'intervista – che, da forestiero appunto, ho imparato via via, nel corso degli anni, a conoscerla, a comprendere le sue mille sfumature, fino a sentirmi sempre più a mio agio, come se ad accogliermi fosse, alla fine, un amico. Un amico con i suoi pregi e i suoi difetti, ma che ti accoglie con il sorriso e con il calore della sua sincerità. Ed è questo amico di lunga data che verrà descritto in Stanotte a Napoli, che andrà in onda su Raiuno la sera di Natale".

Le riprese per "Stanotte a Napoli" si sono tenute in città lo scorso mese di ottobre. Tra le location utilizzate da Alberto Angelo annoveriamo via San Gregorio Armeno, la via dei presepi e dei pastori, famosa in tutto il mondo, ma anche il Palazzo Reale di Napoli.