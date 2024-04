video suggerito

Alberto Angela, la dichiarazione d'amore per Napoli: "È un luogo a sé, una piccola civiltà" L'amore – ricambiato – tra Alberto Angela e Napoli sintetizzato in alcune parole che il divulgatore e paleontologo ebbe a dire in tv descrivendo la città.

Alberto Angela a Napoli

Alberto Angela ha con Napoli un rapporto di amore pienamente ricambiato dalla città. Cittadino onorario di Partenope dal 2018, laureato honoris causa all'Università Federico II (Geologia) e all'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa (Archeologia) proprio per la sua appassionata e puntuale attività culturale e divulgativa, il paleontologo, scrittore e conduttore televisivo è stimato dai partenopei così come lo era il padre, Alberto Angela.

A Napoli ha dedicato puntate del suo "Ulisse" e speciali come un fantastico "Stanotte…a Napoli" , trasmesso nel periodo natalizio del 2021 su Raiuno e oggi fruibile sulla piattaforma Raiplay. C'è una dichiarazione di Alberto Angela a "Geo", storico contenitore di approfondimento documentaristico sulla natura, in onda su Raitre dal 1996, condotto da Sveva Sagramola, che potremmo definire una dichiarazione d'amore alla città di Napoli : «Napoli – ebbe a dire – mi sono accorto che è un luogo a sé. Napoli e i napoletani, eh! Potrebbe vivere ovunque nell'universo e sarebbe lo stesso. È quasi una piccola civiltà, con le proprie tradizioni, il proprio modo di dire. E la cosa che è molto bella – che non accade altrove in Italia – è che i ragazzi canticchiano le canzoni dei nonni, si rifanno a un modo di vivere… di mangiare a battute che sono quelle che ci sono sempre state. Ma se andiamo in altre città questo non accade più, è un peccato. Quindi – concluse Alberto Angela – devo dire che per me è stata un'immersione in un mondo, una galassia straordinaria».