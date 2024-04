video suggerito

A Somma Vesuviana c’è la villa dell’imperatore Augusto: l’ipotesi dell’Università di Tokyo Un team di archeologi guidati dall’università giapponese hanno scoperto, a Somma Vesuviana, un sito di circa duemila anni fa, sepolto dall’eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo: potrebbe essere la villa del primo imperatore romano Ottaviano Augusto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Somma Vesuviana, cittadina della provincia di Napoli, alle pendici del Vesuvio, si potrebbe essere vicini a una scoperta storica: secondo l'Università di Tokyo, infatti, in città ci sarebbe la villa di Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma. Lo scorso anno, un team di archeologi, guidati proprio dall'università giapponese, scoprì quella che era parte di una struttura più grande sepolta dall'eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo. Gli scavi e gli approfondimenti dei ricercatori sono andati avanti e, proprio nelle scorse ore, durante una conferenza stampa in Giappone, il professor Aoyagi Masanori dell'Università di Tokyo ha spiegato che ci sono buone probabilità che quell'edificio scoperto lo scorso anno sia effettivamente la villa di Augusto.

Il sindaco di Somma Vesuviana: "Stiamo per entrare nella storia"

Quella che potrebbe essere una scoperta importantissima è stata salutata con grande entusiasmo dal sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno: "Somma Vesuviana sta per entrare nella storia. Noi ci abbiamo sempre creduto, ora devono crederci le istituzioni nazionali. L’amministrazione comunale è in stretto contatto con il sovrintendente Mariano Nuzzo che è stato di recente in visita al sito archeologico e l’auspicio è che si possa andare verso aperture mensili del sito e che si possa investire sul patrimonio archeologico del nostro territorio" ha dichiarato il primo cittadino.