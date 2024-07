video suggerito

Dopo 16 anni torna la Festa dei 4 Altari a Torre del Greco: Gazze, Avitabile e la Maschera in concerto Torna la Festa dei Quattro Altari, una tradizione di Torre del Greco che mancava da 16 anni: riscoperta della tradizione e musica per l’occasione. Tra gli artisti che si esibiranno: Max Gazzè, Enzo Avitabile e La Maschera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Max Gazzè e Enzo Avitabile

A Torre del Greco la Festa dei Quattro Altari rievoca suggestioni, grande affollamento per le strade della città vesuviana, ma anche un momento di incontro per la comunità. Era un momento in cui l'intera città si riversava per le strade del centro cittadino e da 16 anni è sparita, ma quest'anno torna in una nuova veste: "Come si fa a non commuoversi di fronte alle nostre tradizioni, ai tanti ricordi che abbiamo avuto fin da ragazzini abbiamo immaginato una nuova Festa quando nessuno ci credeva – ha dichiarato il sindaco Luigi Mennella rievocando proprio la nostalgia -. Devo ringraziare tutti gli artisti che hanno partecipato: riponiamo Torre del Greco al centro della cultura, al centro della Campania, portiamo le nostre tradizioni a conoscenza di tutti gli altri"

Quest'anno la Festa riparte da venerdì 19 a domenicq 21 luglio, da quattro punti cardine, ovvero il Corpus Domini, l'Identità, la Tradizione e il Riscatto baronale che fanno da focus per quanto riguarda il cartellone che è stato organizzato dal direttore artistico Gigi Di Luca, da anni agitatore culturale della città e non solo. La Festa si svilupperà "tra vicoli, piazze, luoghi insoliti per accogliere spettacoli, palazzi storici, villa comunale, articolandosi tra Concerti, Spettacoli Teatrali, Azioni aeree con trampoli e fuochi, Danza, Tableaux Vivent, Bande, Street Parade, Artisti di strada, convegni, spettacolo di clown e giocoleria, mostre, murales (realizzati con l’Accademia di Belle Arti di Napoli), installazioni, videomapping…" come si legge nella nota stampa.

Non potranno mancare gli altari e tappeti di segatura colorata creati dagli artigiani di Torre del Greco che saranno accompagnati, nei tre giorni, da 200 artisti, 19 spettacoli, convegni, incontri, bande musicali, spettacoli teatrali, danza, murales, mostre, artigianato locale che avranno nei concerti serali tre appuntamenti cardine. Nella città del corallo, infatti, arrivano, tra gli altri, Max Gazzè, Enzo Avitabile e La Maschera. Gli altari, realizzati dai maestri Alfonso Raiola, Filippo Romito, Antonino Ammendola e Francesco Scognamiglio, saranno posizionati in piazza Luigi Palomba, in piazza Santa Croce, nella zona esterna del Palazzo Baronale e in corso Garibaldi, mentre i Tappeti di segatura colorata – opere di Raffaele Panariello, Antonio Caso, Vincenzo Borrelli, e Sergio Eco – sono nella Chiesa di San Filippo Neri, nella Chiesa di San Michele, nella Chiesa del Santissimo Rosario e al Palazzo Baronale.

"La festa è gioia, condivisione, è un nuovo inizio di partecipazione – dice il direttore artistico Gigi Di Luca -. Tutto ciò che forma questa Festa dei Quattro Altari numero zero è circolare: in ogni suono, parola, gesto, segno, colore, abbraccio, c’è un’andata ed un ritorno. C’è un viaggio di emozioni che ci conduce inevitabilmente e per fortuna a riflettere sul Corpo di Cristo, sul Riscatto sociale, sulle nuove Identità, sul valore della Tradizione e sulla Pace e la fratellanza. Un progetto ampio coordinato, pensato, che avvicina le nuove generazioni alla festa ma nel contempo tiene conto della tradizione religiosa del Corpus Domini e dell'identità della comunità torrese”.

Per quanto riguarda i concerti cittadini venerdì 19 luglio alle 22, in via Comizi, ci sarà il concerto di Max Gazzè “Musicae Loci 2024” con la Calabria Orchestra, sabato 20 luglio alle ore 22.00 sempre sul palco di via Comizi sarà la volta di Enzo Avitabile & i Bottari di Portico che poco prima alle ore 19 a Palazzo Vallelonga sarà protagonista dell’incontro Meglio ‘na tammurriata che ‘na guerra, mentre domenica 21 luglio alle 22, infine, ci sarà il live de La Maschera mentre alle 24, al porto, i tradizionali fuochi d'artificio, chiuderanno la grande Festa.

Il programma completo della Festa dei Quattro Altari (19 – 21 luglio 2024)

Venerdì 19 luglio

Ore 18:00 Centro storico – Villa Comunale – Sfilata e concerto Banda cittadina I Corallini

Ore 19:30 Palazzo Vallelonga – La Festa: dal Corpus al Riscatto convegno sui temi della festa;

a seguire "Il Riscatto Baronale", reading teatrale dal testo di Gennaro Vitiello con Gina Perna, Gino De Luca, Enzo Perna e musiche dal vivo di Mimmo Maglionico, Roberto Trenca e Carmela Di Costanzo;

Ore 20:30 Villa Comunale Forum Young Festival (a cura del Forum dei giovani di Torre del Greco);

Ore 22:00 via Comizi concerto Max Gazzè in Musicae Loci 2024 con Calabria Orchestra.

Sabato 20 luglio

Ore 18:00 Centro storico – Sfilata e concerto Magicaboola Brass Band;

Ore 19:00 Palazzo Vallelonga – Verrà un giorno… performance di danza a cura del Centro Alba Buonandi;

Meglio ‘na tammurriata ca ‘na guerra incontro con Enzo Avitabile;

Ore 20.30 – 21.15 – 22.00 Palazzo Vallelonga – I mille volti di Artemisia spettacolo di Tableaux Vivants – Ludovica Rambelli Teatro;

Ore 21:00 Piazza Luigi Palomba – Luce spettacolo onirico con trampoli e acrobazie – compagnia dei Folli;

Ore 22.00 via Comizi – Concerto Enzo Avitabile & i Bottari di Portico.

Domenica 21 luglio

Ore 18:00 Centro storico Sfilata Banda Musicale ACMT;

Ore 18.30 – 19.15 – 20:00 via Teatro e via Falanga – La Festa Spettacoli Teatrali a cura di Il Teatro di Donna Peppa Associazione Teatrale Gianni Pernice (Teatro Club Gino Roma 1972);

Ore 19:30 Palazzo Vallelonga – I Canti del Corpo d’Amore di e con Ambrogio Sparagna;

Ore 20:00 Centro storico – Tra nuvole Spettacolo itinerante – compagnia Baracca dei Buffoni;

Ore 20:30 Villa Comunale – Concerto Daniele Sepe e la Banda ACMT in Sepè Le Mokò;

Ore 22:00 via Comizi – Concerto La Maschera;

Ore 24:00 Porto – Fuochi d’artificio.