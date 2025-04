video suggerito

L’Avellino torna in Serie B dopo sette anni: festa e caroselli in tutta l’Irpinia Festa in tutta l’Irpinia per la promozione in Serie B dell’Avellino. Il sindaco Nargi: “Il sogno è diventato realtà, forza Lupi” Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

Festa grande in tutta l'Irpinia: l'Avellino Calcio torna in Serie B a distanza di sette anni, e nelle strade esplode la gioia. Caroselli in strada e bandiere biancoverdi, che già da giorni erano apparse su balconi e ringhiere, a sventolare per le vie del dentro e allo Stadio Partenio, dove era stato installato in extremis un maxischermo per permettere ai tifosi di assistere al match sulle tribune.

Contro il Sorrento, sul neutro di Potenza, bastava un pareggio: l'Avellino ha invece addirittura vinto per 2-1, ma col senno di poi sarebbe bastata perfino la sconfitta visto che l'Audace Cerignola ha addirittura perso ad Altamura. E ora si attende la prossima gara, l'ultima del campionato, per "salutare" la squadra in casa e dare l'addio alla Serie C. Da Atripalda a Lioni, da Grottaminarda a Baiano, l'Irpinia in tanto festeggia: si attende il rientro della squadra da Potenza, ma intanto motorini e auto festeggiano per le vie del centro questa promozione in cadetteria.

Il sindaco Nargi presente a Potenza: "Il sogno è diventato realtà"

"Il sogno è diventato realtà. Ora possiamo gridarlo tutti insieme: è Serie B", ha scritto il sindaco Laura Nargi, "Cuore, testa, gambe, passione: è stata una cavalcata fantastica, Grazie ragazzi, grazie Avellino. La città è con voi. Lo meritavano questi straordinari tifosi, lo meritava la nostra gloriosa storia. Che la festa abbia inizio. Sarà una notte magica. E da Potenza è tutto. Forza Lupi, forza Avellino sempre".

Il sindaco di Avellino Laura Nargi a Potenza per il match contro il Sorrento