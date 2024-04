video suggerito

A Napoli torna in scena DESINA, festival della grafica e delle culture visive dal 18 al 21 aprile Torna la seconda edizione di DESINA, festival dedicato alla grafica e alle culture visive, che si svolgerà dal 18 al 21 aprile. Un festival itinerante, che si avvarrà di quattro location.

A cura di Valerio Papadia

A Napoli è tutto pronto per la seconda edizione di DESINA, festival indipendente dedicato alla grafica e alle culture visive, che si svolgerà in città dal 18 al 21 aprile. Mostre, talk, workshop, laboratori, tutti eventi ad ingresso gratuito, che avranno luogo in quattro location, dislocate nel centro del capoluogo campano: FOQUS-Fondazione Quartieri Spagnoli, Fondazione Morra Greco, Fondazione Made in Cloister e Riot Studio.

Il festival DESINA è promosso dall'omonima associazione di Stefano Pellone, Domenico Armatore e Nicola Feo, che sono anche curatori dell'evento. Main partner del festival sono l'Accademia di Belle Arti di Napoli, FOQUS-Fondazione Quartieri Spagnoli e Fondazione Morra Greco; l'iniziativa è patrocinata dal Comune di Napoli.

Il tema scelto per questa seconda edizione, filo conduttore dei vari eventi che si svolgeranno all'interno della kermesse – oltre 50, tra mostre, workshop e laboratori – è Blur. "La complessità della realtà moderna richiede una visione ampia e aperta al cambiamento, per superare i modelli binari e le rigide classificazioni. Il confine tra concetti e aree disciplinari diventa sfocato e permeabile, aprendo le porte a un mondo complesso e ricco, di contro a una visione omologante e dura" fanno sapere gli organizzatori, a proposito del tema portante del festival.