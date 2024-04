video suggerito

I Metamostri arrivano a Città della Scienza a Napoli: domenica 21 aprile laboratori didattici per bambini Domenica 21 aprile a Città della Scienza sbarcano i Metamostri, progetto del gruppo editoriale Ciaopeople dedicato a bambini e bambine. Tante le attività in programma, dedicate a grandi e piccini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I Metamostri sbarcano a Città della Scienza. Il nuovo progetto del gruppo editoriale Ciaopeople, dedicato a bambine e bambini, ai quali offre strumenti per vivere nel mondo digitale – ma anche in quello reale – con consapevolezza, arriva nel polo didattico e culturale di Napoli per una giornata contraddistinta da tante attività, sia per i più piccoli che per i loro genitori: l'appuntamento è per domenica 21 aprile, con laboratori didattici e proiezioni video basati su musica, scienza, gioco e creatività, che hanno l'obiettivo, appunto, di trovare un equilibrio tra la vita virtuale e quella reale.

Metamostri a Città della Scienza: il programma

Come detto, sono varie le attività previste dai Metamostri per la giornata di domenica 21 aprile a Città della Scienza. Di seguito, il programma completo.

Ore 11.20: Proiezione e Laboratorio Metamostri al Planetario di Città della Scienza

Ore 12.30 e ore 14.45: Effetti Emozionali, laboratorio interattivo: impara a riconoscere le emozioni ed esprimile attraverso i colori, IV Piano Corporea, Sala piccola

Ore 10.30 e ore 15.30: Un Corpo Emozionante, laboratorio interattivo: esprimere le emozioni attraverso il corpo? Facciamolo insieme! Aumenta la tua consapevolezza emotiva attraverso un’attività dinamica e di movimento; IV Piano Corporea, Sala grande

Ore 12.30 (7-12 anni) e ore 16.15 (3-6 anni): Fun With Science, laboratorio interattivo: divertiamoci con gli esperimenti anche in inglese

Ore 14: Scienza a colori, laboratorio: Immergiti in un vortice di esperimenti pazzi e colorati, per scoprire la scienza che si cela dietro i colori! Lava lamp, colori in fuga, inchiostri danzanti, gare di pigmenti e tanto tanto divertimento! Per una scienza ad effetto “WOW”; LAB 1, Piano terra Corporea