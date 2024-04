La scaletta del concerto di Annalisa al Palapartenope di Napoli 2024: l’ordine delle canzoni

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Annalisa Scarrone

Tutto pronto a Napoli per il concerto di Annalisa: al PalaPartenope, l'artista savonese si esibirà stasera a partire dalle 21 nel capoluogo napoletano, tappa del suo tour dal titolo "Tutti nel Vortice Palasport". Tutto esaurito anche a Napoli già da settimane, dopo il successo ottenuto a Sanremo prima e nel mondo poi con il brano "Sinceramente", il cui successo ha portato anche ad un remix di Bob Sinclair, che ha contribuito alla sua diffusione mondiale. Assieme a lei, sul palco del Palapartenope, ci saranno Daniel Bestonzo (tastiere e sintetizzatori), che cura anche la direzione musicale, Gianni Pastorino (tastiere e sintetizzatori), e Dario Panza (batterie e strumenti elettronici), oltre a 12 ballerini diretti da Simone Baroni. La sorpresa sarà Gigi d'Alessio come ospite speciale durante una fase del concerto.

La scaletta con le canzoni del concerto di Annalisa a Napoli 2024

Come di consueto, la scaletta del concerto non è stata resa pubblica. Tuttavia, l'ordine sarà pressoché identico a quello degli ultimi concerti di Torino e Milano, più gli special guest. Sul palco con Annalisa Scarrone, non solo brani recenti ma anche quello storici che hanno portato la cantante savonese al successo assoluto. Di seguito, la scaletta presentata al Forum di Assago a Milano:

Euforia

La Crisi A Saint-Tropez

Se Avessi Un Cuore

Un Domani

Ragazza Sola

Direzione La Vita

Movimento Lento

Bye Bye

Rosso Corallo

Tsunami

Mon Amour

Duetto con ospite

Diamante Lei E Luce Lui

Una Finestra Tra Le Stelle

Vento Sulla Luna

Walking On The Moon

Nuda

Stelle

Bollicine

Tropicana

Disco Paradise

Il Mondo Prima di Te

Dieci

Sweet Dreams

Eva + Eva

Ti Dico Solo

Bellissima

Sinceramente

Indaco Violento