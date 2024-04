La scaletta del concerto di Annalisa al Forum di Assago a Milano 2024: l’ordine delle canzoni

video suggerito

La Nali non si ferma più. Nella sua era d'oro, dove macina un successo radiofonico dopo l'altro, Annalisa torna a movimentare il Forum di Assago con le due date milanesi (sold out) di Tutti nel vortice: uno show da vera popstar internazionale fra visual tecnologici, effetti luce, cambi d'abito e un corpo di ballo sempre presente: la prima prevista per mercoledì 10 aprile, la chiusura per lunedì 29 aprile.

Un concerto per ripercorrere le tappe più importanti della carriera della cantante ligure, da Mon Amour a Bellissima, passando per i vecchi successi come Movimento Lento, Diamante lei e luce lui, i tormentoni estivi come Disco Paradise e l'ultima hit sanremese Sinceramente, già tra i pezzi memorabili della prossima stagione balneare.

La scaletta con le canzoni del concerto di Annalisa a Milano 2024

La scaletta del concerto di Annalisa al Forum d'Assago di Milano non è stata ancora ufficializzata. Tuttavia, è possibile che replichi l'ordine delle canzoni delle precedenti date.

Euforia

La Crisi A Saint-Tropez

Se Avessi Un Cuore

Un Domani

Ragazza Sola

Direzione La Vita

Movimento Lento

Bye Bye

Rosso Corallo

Tsunami

Mon Amour

Duetto con ospite

Diamante Lei E Luce Lui

Una Finestra Tra Le Stelle

Vento Sulla Luna

Walking On The Moon

Nuda

Stelle

Bollicine

Tropicana

Disco Paradise

Il Mondo Prima di Te

Dieci

Sweet Dreams

Eva + Eva

Ti Dico Solo

Bellissima

Sinceramente

Indaco Violento