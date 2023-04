Al Vomero arrivano le aragoste giganti di Philip Colbert: saranno a San Martino fino a luglio La mostra The Lobster Empire sarà a Largo San Martino dal 21 aprile al 15 luglio 2023.

A cura di Pierluigi Frattasi

Al Vomero arrivano le "aragoste giganti" di Philip Colbert. La mostra di sculture dell'artista scozzese, dal titolo "The Lobster Empire", sarà inaugurata il 21 aprile, alle 11,00, in Largo San Martino e sarà visitabile fino al 15 luglio 2023. L'esposizione è a cura di Catherine Loewe, organizzata da Bam Eventi D’Arte e promossa dal Comune di Napoli.

La mostra a Largo San Martino

“The Lobster Empire” è una esposizione di un gruppo di grandi sculture dell’artista Philip Colbert. Per tre mesi animerà lo storico Largo San Martino, nella zona alta del quartiere collinare di Napoli. Colbert è considerato uno degli artisti europei più innovatori. Le sue opere sono state esposte in importanti musei e nelle grandi città di tutto il mondo, dagli Stati Uniti, all'Europa, all'Asia, tra queste, recentemente, anche Roma e Singapore.

Con le sue creazioni in stile hyper pop Colbert si è guadagnato fama internazionale e un seguito globale. L'aragosta cartoon è anche uno dei suoi alter ego, amata da grandi e piccini, ricorda molto un cartone animato. La mostra The Lobster Empire arriva a Napoli dopo il successo di Roma, dove è stata allestita in via Veneto, catturando l’attenzione di tanti curiosi.

All’inaugurazione che si terrà domani a Napoli interverranno, tra gli altri, Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli e delegato del sindaco, Teresa Armato, assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Maria Grazia Vitelli consigliere comunale, che a Napoli ha proposto l’iniziativa. Sarà visitabile fino a metà luglio, andando ad arricchire l'offerta culturale di Napoli.